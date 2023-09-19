В США оценили запрет на ввоз зерна в Евросоюз с Украины

На брифинге представитель Белого дома Джон Кирби выразил свое мнение относительно ситуации, связанной с запретом на ввоз зерна из Украины в страны Евросоюза. Как сообщает информационное агентство РИА Новости, он оценил решение о сохранении этого запрета и подчеркнул, что Соединенные Штаты не поддерживают давление на европейские страны в связи с их "суверенными" решениями.

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Кирби выразил опасения относительно возможного двойного стандарта в мировой политике, где одни страны диктуют другим, какие решения принимать. Он сказал: "Не станет ли лицемерием со стороны США стращать другие страны по поводу суверенных решений, которые они принимают, руководствуясь, как они считают, лучшими интересами своих жителей?" И подчеркнул интерес Соединенных Штатов к присутствию украинского зерна на мировом рынке, призвав к восстановлению зерновой сделки.

Следует отметить, что 18 сентября Украина предприняла юридические шаги, подав иски в Всемирную Торговую Организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии. В Киеве считают действия этих стран нарушением правил ввоза зерна.

Стоит напомнить, что 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в пять граничащих стран. Однако Венгрия, Словакия и Польша ввели собственные ограничения на украинскую продукцию на национальном уровне в ответ на позицию Украины.

Также, в связи с заявленными планами Украины подать иски в ВТО, Польша, Венгрия и Словакия объявили о бойкоте координационной платформы с Еврокомиссией по вопросу украинского зерна, что добавляет сложности в уже и так напряженную ситуацию.