Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
Кирби: Запрет на ввоз зерна с Украины — суверенное решение стран ЕС
В США оценили запрет на ввоз зерна в Евросоюз с Украины

реклама

На брифинге представитель Белого дома Джон Кирби выразил свое мнение относительно ситуации, связанной с запретом на ввоз зерна из Украины в страны Евросоюза. Как сообщает информационное агентство РИА Новости, он оценил решение о сохранении этого запрета и подчеркнул, что Соединенные Штаты не поддерживают давление на европейские страны в связи с их "суверенными" решениями.

реклама

Кирби выразил опасения относительно возможного двойного стандарта в мировой политике, где одни страны диктуют другим, какие решения принимать. Он сказал: "Не станет ли лицемерием со стороны США стращать другие страны по поводу суверенных решений, которые они принимают, руководствуясь, как они считают, лучшими интересами своих жителей?" И подчеркнул интерес Соединенных Штатов к присутствию украинского зерна на мировом рынке, призвав к восстановлению зерновой сделки.

Следует отметить, что 18 сентября Украина предприняла юридические шаги, подав иски в Всемирную Торговую Организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии. В Киеве считают действия этих стран нарушением правил ввоза зерна.

Стоит напомнить, что 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в пять граничащих стран. Однако Венгрия, Словакия и Польша ввели собственные ограничения на украинскую продукцию на национальном уровне в ответ на позицию Украины.

Также, в связи с заявленными планами Украины подать иски в ВТО, Польша, Венгрия и Словакия объявили о бойкоте координационной платформы с Еврокомиссией по вопросу украинского зерна, что добавляет сложности в уже и так напряженную ситуацию.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
36
Озвучена цель сегодняшнего ночного ракетного удара ВС РФ по объектам на Украине
2
Military Watch: обновленный Т-80 может получить пушку "Арматы" и динамическую защиту "Малахит"
11
iPhone 15 Pro Max против Samsung Galaxy S23 Ultra: сравнение технических характеристик
11
Оружейный барон Виктор Бут опроверг слухи о продолжении дела Евгения Пригожина
+
TSMC уже к 2040 году рассчитывает полностью перейти на использование электроэнергии из возобновляемых источников
+
Данилов: Западные страны должны законодательно закрепить долгосрочную военную помощь Киеву
4
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
10
53 смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл (EoS) и не получат прошивку MIUI 15 на Andriod 14
4
iPhone 15 Pro Max в цвете Natural Titanium доберутся до пользователей только в ноябре
1
Готовьтесь к длительному конфликту на Украине, предупреждает глава НАТО
2
В Сети появилось фото Су-34 с подвешенной авиабомбой ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции
+
Инспекторская группа "Царские волки" испытает в зоне Спецоперации новые дроны-камикадзе «БАС-80»
1
Стационарные камеры в Санкт-Петербурге теперь контролируют ремень безопасности
+
НАТО: снабжать Украину вооружением в необходимом объеме невозможно
+
Обещанные Украине в 2022 году БТР М1117 Guardian 4x4 ещё не скоро попадут в зону боевых действий
2
Налог на установку Unity спровоцировал разработчиков игр предпринять жесткие меры
1
Китайские производители бытовой техники задумались о разработке собственных чипов
+
Молдавия расплатится за газ деньгами оштрафованной российской компании
+
Аналитики: игровые видеокарты могут снова стать дефицитным продуктом и подорожать
17

Популярные статьи

Су-34 стал первым истребителем в мире с возможностями стратегического ракетоносца
15
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
29
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
61
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
29
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
46
Итоги гоночного уик-энда 16-17 сентября
1
Русский язык: почему "великий и могучий"
10
Подводная лодка ВМС Китая исчезла с радаров в Тайваньском проливе — АТ
+
На фоне спецоперации на Украине Китай представил новый план "интеграции" с Тайванем
1
Китай представил самую передовую сеть квантовой связи
+

Сейчас обсуждают

Bisaimon
11:39
А как он доедет до Франции??)))
«Известия»: Франция не введет запрет на въезд машин с российскими номерами
Эдуард Кузнецов
11:37
Тут два варианта, либо тупой автор, либо тупой вброс, для хайпа. Третьего не дано.
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
Ваня Кислицын
11:34
проще через пару лет купить gtx970 или gtx980 и всё
Почему я не покупаю дорогие видеокарты NVIDIA с СЖО, и если вообще толк от жидкостного охлаждения
Евгений Шрайнер
11:30
Госдолг, госдолг. Но так то остальной мир должен США больше, чем их госдолг. Они ж не просто так деньги на спмом деле по миру раздали, а под проценты)
Госдолг США впервые превысил $33 трлн – каждый работающий американец должен кредиторам $255 000
Чaтo-Б0t
11:30
Конечно есть прогресс в контрнахрюке, за сентябрь уже более 11,6 тыс. какловояк выбыло к бандере на встречу.
Представитель Белого дома Кирби заявил о прогрессе ВСУ в контрнаступлении
Ярослав Голованов
11:29
Купить можно и за 120. Только с чего взял что это не б/у
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
Андрей Чигинёв
11:27
Н-да, воочию хэйтинг АМД. Мой первый комп был zx-spectrum, поэтому всю историю противоборства Intel и Nvidia с and/ati я наблюдаю чуть ли не с их основания и знаю о чем говорю. У каждой компании были ...
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
Чaтo-Б0t
11:27
>В Украине... В Дупе у них там ещё и не такое предложат. Хотя.., опыт ципсятника - в массы, Вежливый в своё время замечательно пЭдальки крутил. Но устал.
Аналитики Bernstein не верят, что акции Arm удержатся на текущих значениях
Чaтo-Б0t
11:25
Ничего нового, КГ/АМ кака бычно.
График Litecoin (LTC) подает зеленые сигналы
Docent
11:24
весь вопрос в цене...
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем