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Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал неудачное контрнаступление ВСУ
Илон Маск заявил о ничтожных результатах украинского контрнаступления

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Несмотря на значительные усилия и жертвы среди Вооруженных сил Украины (ВСУ), контрнаступление Киева не приносит значительных результатов. Это заявил известный американский предприниматель Илон Маск в своем твиттер-аккаунте.

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"Так много смертей за столь малое", - поделился своим мнением Маск, откликнувшись на пост инвестора Дэвида Сакса, в котором тот привел выводы аналитика Дэвида Пайна о несущественных успехах Украины в ходе контрнаступления.

По данным издания The Wall Street Journal (WSJ), погодные условия стали серьезным препятствием для продвижения ВСУ и их попыток пробить российскую оборону в Запорожской области. Неблагоприятные метеоусловия сильно ограничивают возможности военных передвигаться и использовать технику.

Экс-агент ЦРУ Ларри Джонс выразил мнение, что контрнаступление Украины, возможно, завершится уже в октябре из-за проблем с обеспечением боеспособности ВСУ. Он также предупредил о снижении мобильности украинских войск из-за приближающейся осенней непогоды. Несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что наступательные действия будут продолжаться после улучшения погодных условий.

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