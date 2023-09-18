На побережье Болгарии упал дрон

В результате происшествия на севере Черноморского побережья Болгарии, дрон, перевозивший минометную мину, потерпел крушение, согласно информации, представленной BNR.

реклама

По информации, полученной от местных властей, 82-миллиметровая минометная мина была обнаружена на побережье, недалеко от села Тюленово. Информация о несчастном случае с беспилотным аппаратом была рассказана местными жителями, в результате чего место происшествия было оцеплено. Важно отметить, что около 30 туристов, находившихся в близлежащей гостинице, были успешно эвакуированы.

По последним данным, на место инцидента направлена группа саперов ВМС страны, которая занимается обезвреживанием обнаруженных боеприпасов.

Также стоит отметить, что ранее у берегов Болгарии в Черном море была обнаружена украинская минометная мина. Важно подчеркнуть, что она была уничтожена с соблюдением всех необходимых мер безопасности.







