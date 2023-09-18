Китай направил к Тайваню рекордное количество военных самолетов

За последние 24 часа, Китай направил к Тайваню целых 103 военных самолета, как сообщает официальное заявление министерства обороны Тайваня. Данные самолеты были обнаружены в воздушном пространстве Тайваня между 6 утра воскресенья и 6 утра понедельника. Однако стоит отметить, что они повернули назад и не достигли территории острова.

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Это событие ставит под сомнение стабильность в регионе, поскольку количество китайских военных самолетов, приближающихся к Тайваню, достигло рекордных значений за последнее время.

Напомним, что ранее Китай анонсировал амбициозный план по углублению интеграции между прибрежной провинцией Фуцзянь и Тайванем. Пекин стремится превратить Фуцзянь в своеобразную "демонстрационную зону" для тайваньских компаний и граждан, что вызывает растущее напряжение и вызовы со стороны Тайваня и международного сообщества. Ситуация продолжает развиваться, и наблюдатели следят за дальнейшими шагами обеих сторон.