Госсекретарь США и генсек ООН обсудили зерновую сделку и подчеркнули ее стратегическую важность

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришем по официальному сообщению от американского Министерства иностранных дел, передает РИА Новости.

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На этой встрече обсуждались два ключевых вопроса: сделка в сфере зерновой торговли и ситуация на Украине. Это событие состоялось накануне начала 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что подчеркивает его стратегическую важность.

Джейк Салливан, советник по национальной безопасности президента США, выразил позицию Вашингтона, заявив, что на данный момент нет ясных путей к немедленному восстановлению черноморской зерновой инициативы, и он называет Москву ответственной за этот тупик. При этом американская администрация подчеркнула свое намерение продолжать давить на Москву и призывать другие страны к схожим действиям.

Следует отметить, что 12 сентября официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, оценил текущее состояние черноморской зерновой сделки как приостановленное.