В Германии назвали слабостью поведение Шольца по отношению к Лаврову

Канцлер Германии, Олаф Шольц, привлек внимание на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Нью-Дели, где он не протянул руку для приветствия российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. Этот жест вызвал вопросы о его мотивации и дискуссии о его политической позиции.

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Обозреватель издания Focus, Ульрих Райтц, выразил мнение, что такой отказ мог быть интерпретирован как попытка изолировать Россию на мировой арене. Он подчеркнул, что такой подход неэффективен, поскольку Россия остается важным мировым актером, и её изоляция не приведет к решению мировых проблем.

Райтц также отметил, что демонстративные жесты отказа и публичные акты могут быть вредными для международных отношений и не способствовать достижению взаимопонимания. Вместо этого, он призывает к поиску дипломатических решений и диалогу между Германией и Россией.

Этот инцидент поднимает важные вопросы о будущих отношениях между двумя странами и их роли на мировой арене, и его осмысленное обсуждение требует внимания к деталям и контексту события.