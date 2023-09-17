В НАТО заявили о резком росте цен на военную технику и боеприпасы

Североатлантический альянс официально отметил внушительный рост цен на военную технику и боеприпасы, как заявлено главой Военного комитета альянса, адмиралом Робом Бауэром, в ходе информационной пресс-конференции, проведенной в Осло на фоне ежегодной конференции главных военных руководителей стран-членов НАТО. Эту информацию предоставило ведущее информационное агентство ТАСС.

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Адмирал Бауэр Бауэр подчеркнул, что данное явление внушает сомнения в том, действительно ли увеличение расходов на оборону приводит к повышению уровня безопасности.

В рамках той же пресс-конференции адмирал Бауэр огласил планы НАТО о проведении самых масштабных учений с конца Холодной войны, их название - "Стойкий Защитник". Эти учения запланированы на весну 2024 года и включают в себя более 500-700 воздушных боевых вылетов, активное участие более 50 кораблей, а также мобилизацию примерно 41 тысячи военнослужащих. Учения будут проведены на территории Германии, Польши и стран Балтии в феврале и марте. Это вписывается в рамки новой стратегии обучения НАТО, которая предусматривает проведение двух масштабных учений ежегодно.