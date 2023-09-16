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Глава Колумбии Петро: конфликты в Палестине и на Украине не отличаются
Глава Колумбии сравнил ситуацию на Украине с конфликтом в Палестине

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Лидер Колумбии, Густаво Петро, выразил мнение, что конфликты в Палестине и на Украине, несмотря на свои особенности, имеют схожие черты. Он обвинил мировое сообщество в применении двойных стандартов и провел параллель между ситуациями в Украине и Палестине.

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"Чем конфликт России и Украины отличается от конфликта между Израилем и Палестиной?" - поставил риторический вопрос политик. Он призвал лидеров "Большой семерки" (G7) обратиться к ООН и мировым державам с предложением провести две мирные конференции.

"Это необходимо для того, чтобы создать арену для глобального обсуждения и вовлечь в него международное сообщество", - подчеркнул Петро. Политик также подчеркнул важность активного участия мирового сообщества в разрешении конфликтов, не принимая ничью сторону.

Ранее, президент России, Владимир Путин, заявил, что новые мирные инициативы от Москвы в отношении ситуации на Украине не обсуждаются.

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