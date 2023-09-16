В США оценили вероятность быстрого возврата к зерновой сделке

Американское руководство выразило недовольство относительно отсутствию ясных путей для немедленного возобновления черноморской зерновой инициативы, виня в этом Москву. Эти слова прозвучали от советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, согласно информации от РИА Новости.

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Согласно Салливану, ответы России на этот вопрос постоянно меняются, и он подчеркнул, что Россия не проявляет желания допустить свободное движение зерна на мировом рынке. Белый дом выразил намерение продолжать давление на Москву и призвал другие страны также поддерживать этот подход. Помимо этого, было отмечено, что Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш активно работают над разрешением этой проблемы.

"Мы надеемся, что они смогут достичь каких-то результатов, но у нас ограниченные основания для оптимизма", - прокомментировал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков кратко охарактеризовал текущее состояние зерновой сделки, сказав, что она находится "на паузе".