В США высказались о свободе Киева в вопросе выбора целей для ударов

Комментарий США относительно действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и применения ими западного вооружения был выражен в лице госсекретаря США, Энтони Блинкена. Согласно его заявлению, Вашингтон не одобряет возможные удары ВСУ по территории России, если в этом используются американские вооружения. Тем не менее, Блинкен подчеркнул, что окончательное решение о выборе целей для операций остается за украинскими властями.

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На пресс-конференции, проведенной госсекретарем США, было сказано, что решение о том, каким образом использовать поставленные Украине вооружения, лежит исключительно на Украине. США не активно поддерживают и не стимулируют использование своих вооружений вне территории Украины, но при этом оставляют это решение в руках украинских властей.

Энтони Блинкен также отметил, что американские власти рассматривают возможность передачи дополнительных видов вооружения, что может подразумевать расширение списка предоставляемых Украине вооружений.

Следует также учесть, что утром 13 сентября ВСУ совершили ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе, используя десять ракет. В результате атаки были повреждены два корабля, находившихся на ремонте. Позже Минобороны России объявило, что поврежденные корабли будут продолжать свою службу.

Эти заявления и события отражают сложную ситуацию в регионе и официальную позицию США в отношении действий Украины и использования предоставленных ими вооружений.