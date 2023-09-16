Украина наладила массовую печать запчастей для военной техники на 3D-принтерах

Украина успешно расширяет производство военных запчастей с использованием передовых технологий 3D-печати, как было объявлено заместителем министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению, Биллом Лаплантом, в официальном заявлении, цитируемом ТАСС. Ранее уже отмечалось, что Украина активно применяла 3D-принтеры для изготовления запчастей, но в августе этого года США предоставили им более крупные индустриальные модели. Лаплант подчеркнул, что украинские специалисты успешно прошли обучение по новой технике и готовы приступить к производству запчастей, что существенно повысит скорость и эффективность этого процесса, что, по его словам, "коренным образом меняет текущую ситуацию".

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Ранее информационное издание The Economist доложило, что Украина внедрила метод "3D-печати конфетных бомб" - самостоятельного изготовления боеприпасов с использованием 3D-принтеров. Эти оболочки для бомб импортируются в Украину под прикрытием детских игрушек или светильников, что создает сложности в управлении цепочкой поставок из-за многочисленных поставщиков компонентов для таких боеприпасов. По данным отчета, украинские вооруженные силы производят около тысячи пластиковых корпусов для таких "конфетных бомб" каждую неделю.

Военный эксперт Юрий Кнутов выразил свое недовольство такой практикой и подчеркнул, что она представляет угрозу для гражданского населения.