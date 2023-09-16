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Глава МАГАТЭ Гросси: эксперты не обнаружили на ЗАЭС новых мин или бомб
В МАГАТЭ вновь не смогли найти мины и бомбы на Запорожской АЭС

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Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели тщательный обход территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и уверенно подтвердили отсутствие каких-либо взрывчатых материалов, включая мин и бомбы. Глава агентства, Рафаэль Гросси, выразил это с уверенностью в официальном заявлении, размещенном на сайте МАГАТЭ.

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Эксперты МАГАТЭ продолжают осуществлять детальные инспекции на разных участках ЗАЭС и провели встречи с персоналом электростанции. В их официальном сообщении отмечается, что они не выявили наличие новых взрывчатых материалов или мин, однако подтвердили наличие мин в буферной зоне, расположенной между внутренними и внешними барьерами вокруг объекта.

Предварительно МАГАТЭ информировало о временном сокращении численности персонала на ЗАЭС из-за растущей военной активности в регионе. Сотрудники агентства неоднократно сообщали о слышимых взрывах в окрестностях атомной электростанции за последнюю неделю. Важно отметить, что ЗАЭС осталась неповрежденной в результате этих инцидентов.

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