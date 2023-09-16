В Германии намекнули Украине на территориальные уступки ради мира

В своем выступлении Министр обороны ФРГ, Борис Писториус, вспомнил о Вестфальском мире 1648 года и предложил Украине рассмотреть возможные территориальные уступки в целях достижения мира. Эту информацию приводит агентство РИА Новости.

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Писториус напомнил, что Вестфальское соглашение, заключенное после Тридцатилетней войны, признало территориальные изменения для Англии, Франции, Испании и Римской империи. Этот исторический документ стал первым результатом конгресса, на котором собрались делегаты участников войны.

Министр обороны ФРГ подчеркнул, что для достижения мира необходимы терпение, настойчивость, готовность к компромиссам и креативные решения. Он также выразил уверенность в возможности мира, если Украина будет готова взять на себя инициативу в переговорах и при условии международных гарантий безопасности.

Кроме того, стоит отметить, что ранее Министр обороны ФРГ вступил в конфликт с мэром Киева, Виталием Кличко, в ходе их разговора о ракетах дальнего действия Taurus.