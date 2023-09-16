Китай приостановил программу со «шпионскими шарами» после серьезного дипломатического инцидента в начале этого года

Китай временно заморозил свою программу, связанную с "шпионскими шарами", после серьезного дипломатического инцидента в начале этого года, когда один из высоколетящих аппаратов пролетел через воздушное пространство США. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на информированные источники в американских разведывательных кругах.

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С момента февраля не зафиксировано новых запусков китайских воздушных шаров в США. Согласно сведениям, полученным CNN, китайские власти, вероятно, приняли обдуманное решение не проводить дополнительные запуски воздушных шаров после того, как один из них был сбит американским истребителем.

Кристофер Джонсон, бывший высокопоставленный аналитик ЦРУ, специализирующийся на Китае и ныне занимающий позицию старшего научного сотрудника в Центре стратегических и международных исследований, отмечает, что приостановка программы, скорее всего, представляет собой попытку Китая нормализовать отношения с Соединенными Штатами перед предстоящей встречей лидеров обеих стран - Джо Байдена и Си Цзиньпина. Эта встреча запланирована на ноябрьский саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

Несмотря на инцидент с "шпионским шаром", Джо Байден остается настроенным на проведение этой встречи с Си Цзиньпином.