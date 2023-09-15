Посланник Ватикана собрался приехать в Москву из-за Украины

Министр иностранных дел России, Сергей Лавров, официально объявил, что в ближайшее время представитель Ватикана направится в Москву с намерением урегулировать сложившийся конфликт на Украине. Сообщение об этом распространило агентство РИА Новости.

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Лавров подчеркнул готовность России принять этого посланника и вступить в конструктивный диалог. Он также подчеркнул, что российская сторона готова рассмотреть все существенные предложения, направленные на урегулирование украинского конфликта.

Информация от РИА Новости также подсказывает, что данным посланником может быть кардинал Маттео Дзуппи, который был назначен Папой Римским для участия в процессе урегулирования ситуации на Украине. 14 сентября кардинал посетил Китай и провел консультации в министерстве иностранных дел, где, среди других вопросов, обсуждалась и украинская проблематика. Пресс-служба Ватикана подчеркнула необходимость объединения усилий для поддержки диалога и поиска мирного решения.

Ранее советник главы администрации президента Украины, Михаил Подоляк, выразил сомнения относительно возможного посредничества Ватикана в урегулировании конфликта. Он утверждает, что Киев исключает такую возможность, считая, что роль посредника в данной ситуации несправедлива и неприемлема для Украины.