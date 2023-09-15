Патрушев заявил о попытке Запада сорвать конференцию по безопасности в России

Секретарь Совета безопасности России, Николай Патрушев, в своей статье для журнала "Разведчик", опубликованной на официальном веб-сайте Службы внешней разведки, выразил озабоченность по поводу действий послов из Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, присутствующих в России, которые, по его мнению, предпринимали попытки нарушить ход международной конференции, на которой высокопоставленные представители рассматривали важные вопросы безопасности. Уточним, что данная конференция успешно прошла в России с 23 по 25 мая текущего года, собрав делегации из 101 страны и 6 международных организаций. По мнению Патрушева, послы из вышеперечисленных стран старались воздействовать на участников мероприятия с целью убедить их отказаться от поездки в Россию.

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В рамках этой же статьи Патрушев выразил собственное мнение о том, что подобные антагонистические меры не следует рассматривать как неожиданные, поскольку страны Запада не приемлют концепции, созданные без их активного руководства, и не одобряют двусторонние и многосторонние формы сотрудничества, основанные на равноправии и международных нормах.

Более того, в этой же публикации Патрушев высказал опасения относительно готовности Соединенных Штатов рисковать жизнями военных других государств-членов НАТО, вмешиваясь в конфликты, несмотря на факт, что они могли бы использовать свои собственные вооруженные силы.