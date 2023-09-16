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Польша заявила о недостаточности продления эмбарго на ввоз зерна с Украины
Польша заявила о недостаточности продления эмбарго на зерно с Украины

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Польша выразила свою неудовлетворенность продлением эмбарго на импорт зерна из Украины на два месяца и надеется, что Европейская комиссия предложит более системные решения. Эту позицию озвучил Роберт Телус, министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Польши, в интервью радиостанции RMF24.

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"Мы должны разработать механизмы для будущего сотрудничества между Украиной и ЕС," - подчеркнул министр. Он также отметил, что в случае отказа Европейского союза продлевать запрет на импорт зерна, Польша будет вынуждена предпринять соответствующие меры.

Ранее, в ходе заседания Координационной платформы по украинскому экспорту, Украина обвинила Польшу в умышленных действиях, затрудняющих транзит зерна, в частности, вводе ветеринарного контроля. Дипломат из Евросоюза отметил, что возникла напряженная ситуация из-за эмоциональных высказываний со стороны Украины. Киев считает, что ветеринарный контроль задерживает прохождение продукции на пограничных переходах, увеличивая время простоя до 12 дней.

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