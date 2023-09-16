Трамп предупредил о скатывании США в ад.

Бывший президент США Дональд Трамп выразил свою обеспокоенность текущим состоянием страны и выразил готовность встать во главе государства, если он будет избран президентом в 2024 году. Он поделился этой мыслью в ходе интервью на радио SiriuxXM.

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"Мы видим, как наша страна медленно скатывается в кризис. Я верю, что перед нами стоят самые решающие выборы, которые когда-либо существовали. Соединенные Штаты раздроблены, но я уверен, что могу быстро изменить наше положение и спасти нашу страну", - заявил экс-президент.

Он также выразил готовность к столкновению с обвинениями в свой адрес и возможному тюремному заключению, подчеркнув, что он намерен участвовать в президентских выборах 2024 года независимо от обстоятельств.

Ранее Дональд Трамп требовал отвода окружного судьи Тани Чуткан из-за ее предвзятых заявлений по делу о попытке захвата Капитолия в январе 2021 года. Он считал, что судья слишком предвзято относится к его делу, связанному с оспариванием результатов выборов 2020 года, которые привели к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Бывший президент утверждал, что судья уже сделала выводы о его виновности, не дожидаясь вынесения официального приговора.