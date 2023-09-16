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Ким Чен Ын осмотрел авизаводы в Комсомольске-на-Амуре, где производят Су-35
Ким Чен Ыну в Комсомольске-на-Амуре показали полет истребителя Су-35

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Ким Чен Ын, лидер КНДР, совершил официальное посещение города Комсомольск-на-Амуре, где посетил российские авиационные предприятия. Об этом информирует правительство России через официальный Telegram-канал.

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В ходе своего визита на авиазавод имени Ю. А. Гагарина, Ким Чен Ын ознакомился с процессом сборки истребителей Су-35 и комплекса самолетов Су-57. Сопровождаемый министром промышленности и торговли России, Денисом Мантуровым, он также присутствовал на демонстрационном полете Су-35, согласно информации от правительства.

Кроме того, на производственном объекте гражданской авиации ОАК «Яковлев», северокорейская делегация была ознакомлена с процессом изготовления компонентов и окончательной сборки гражданского самолета «Суперджет 100» (SJ-100). Сообщается, что в данный момент проводятся испытания SJ-100 с российскими системами и готовятся к аэродромным тестам с использованием российских двигателей ПД-8. Также в цехе сборки находятся первые серийные машины, которые будут поставлены авиакомпаниям.

По завершении визита, Денис Мантуров отметил видимый потенциал для сотрудничества в сфере авиастроения и других отраслях, что приобретает важное значение для достижения технологического суверенитета.

Следует также отметить, что 13 сентября Ким Чен Ын провел переговоры с президентом России, Владимиром Путиным, на космодроме Восточный.

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