В США спрогнозировали действия России в случае отправки ATACMS Украине

В своей статье для Sputnik International бывший агент разведки ВС США, Скотт Риттер, выразил опасения относительно возможных поставок американских ракет ATACMS Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его мнению, российские системы радиоэлектронной борьбы могут попросту заблокировать эти ракеты, прежде чем они достигнут своей цели. Этот аналитик подчеркнул, что ATACMS будет уязвима перед российскими средствами противоракетной обороны, способными перехватить ракеты до того, как они нанесут удар.

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По мнению Скотта Риттера, в Пентагоне хорошо понимают, что Россия имеет средства для перехвата подобных ракет. Он также добавил, что ATACMS, как и другое вооружение, переданное ВСУ Соединенными Штатами, не предоставит Киеву существенного преимущества.

Согласно информации, опубликованной Financial Times 10 сентября, президент США Джо Байден может принять положительное решение относительно поставок ракет ATACMS Вооруженным силам Украины. Однако Мэттью Миллер, представитель Госдепартамента США, подчеркнул, что американская позиция по этому вопросу остается неизменной и Вашингтон продолжает рассматривать возможность поставок оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS Украине.