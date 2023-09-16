Байден усомнился в уважении Китая к России

Президент США Джо Байден, в ходе выступления, посвященного экономическим проблемам в стране и состоявшегося в Мэриленде, поделился своими размышлениями о России и Китае. Он заявил, что Китай не проявляет должного уважения к России. Байден утверждает, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в 2021 году, которая прошла в Женеве, они обсудили вопросы стратегической стабильности. В ходе этой встречи Путин, по словам американского президента, признал, что неохотно говорит об этой теме, считая, что США ждут, когда Россия привлечет Китай к переговорам. Однако Байден подчеркнул, что он не ждет этого и что у России и так много проблем, а Китай не проявляет большого уважения к ней.

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Экс-президент США Дональд Трамп ранее обвинил Джо Байдена в даче оснований для критики Америки Владимиром Путиным. Трамп указал на "противозаконные действия" Байдена, в частности, на попытку посадить его в тюрьму без достаточных оснований.