В Британии сообщили о росте конфликтов между иностранными наемниками на Украине

Иностранные наемники, вступившие в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), все чаще сталкиваются с внутренними конфликтами, которые в некоторых случаях даже приводят к физической стычке между ними. Эту тревожную динамику подчеркивает британское издание The Telegraph.

реклама

Отмечается, что такие столкновения могут возникать из-за незначительных повседневных разногласий. Следует отметить, что на данный момент украинская полиция проводит поиск британского наемника Дэниела Берка, бывшего парашютиста, который присоединился к ВСУ в 2022 году и исчез в конце августа. Еще одним упомянутым случаем является находка тела другого британского наемника, Джордана Чедвика, которое обнаружено было в июне.

По данным газеты, следствие в случае с Берком сконцентрировано на версии, что конфликт может быть связан с финансовыми разногласиями. В отношении Чедвика предполагается, что его убили либо во время несущественного конфликта, либо во время военной церемонии "посвящения".

Статья также выделяет недостатки в системе отбора иностранных наемников для службы в ВСУ. Многие из них имеют уголовное прошлое, страдают посттравматическим стрессовым расстройством или имеют проблемы с наркотиками и алкоголем.

Следует отметить, что в августе прошлого года на Украине погиб Сэм Ньюи, британский наемник, который стал частью иностранного добровольческого отряда "Темные ангелы". Ньюи был студентом из Бирмингема и не имел опыта военной службы до того, как присоединился к данному отряду.