Посольство США ответило на высылку из России двух сотрудников

Посольство Соединенных Штатов Америки среагировало на действия России, связанные с объявлением двух американских дипломатов персонами нон грата, и обещает предпринять аналогичные шаги в ответ на их высылку из страны. Эта реакция стала известна после сообщения агентства RIA Novosti.

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В официальном заявлении дипломатической миссии США подчеркивается категорическое несогласие с основаниями для высылки своих представителей и заверяется, что Соединенные Штаты ответят на это соответствующим образом.

Ранее посол США в Москве, Линн Трейси, была приглашена в Министерство иностранных дел России, где ей было передано официальное уведомление о несоответствии действий первого секретаря посольства США Дж. Силлина и второго секретаря посольства Д. Бернстайна их дипломатическому статусу.