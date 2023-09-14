Румыния продлила ограничения на полеты на границе с Украиной

Румыния приняла решение продлить ограничения на воздушные полеты в определенных участках своего воздушного пространства, которые примыкают к границе с Украиной. Это решение было объявлено агентством Reuters, которое ссылается на официальные источники в Министерстве обороны Румынии.

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Ограничения были введены после обнаружения обломков беспилотного летательного аппарата вблизи городов Нуфэрул и Виктория в Тулче.

Представители Министерства обороны выразили мнение, что обнаруженные обломки БПЛА могут иметь схожесть с теми, которые использует Россия. Для проведения подробной технической экспертизы и анализа, была сформирована специальная группа для сбора образцов разбившегося дрона.

В ответ на эти события, Министерство иностранных дел Румынии официально выразило свой протест России. Кроме того, глава дипломатической миссии России был приглашен на срочные консультации в Министерство иностранных дел Румынии.