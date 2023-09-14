Великобритания передала Украине БПЛА Malloy

На своей официальной странице в X (предыдущее название Твиттера), Министерство Обороны Великобритании объявило о передаче Украине беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) модели Malloy, предназначенных для решения задач транспортировки. Важно отметить, что эти беспилотники будут использоваться для доставки военных ресурсов и вооружения на линию конфликта.

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Помимо основных миссий транспортировки боеприпасов, также планируется использование этих беспилотников для отправки продовольствия. Ведомство подчеркивает, что данная модель БПЛА способна сыграть существенную роль в решении актуальных задач в контексте украинского конфликта.

Ранее, бывший премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон, призвал бывшего президента США, Дональда Трампа, не прекращать поддержку Украины после его переизбрания. Он подчеркнул, что военное воздействие России и последующие политические события могут оказаться катастрофическими для Запада и американского руководства, особенно для президента США, который нацелен на восстановление прежней величины Америки.