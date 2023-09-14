США решили ввести санкции против турецких компаний из-за России

Согласно донесению агентства Reuters, ссылающемуся на информацию от высокопоставленного представителя Министерства финансов США, Соединенные Штаты планируют применить санкции в отношении пяти турецких компаний и одного частного лица. Это решение связано с подозрением в сотрудничестве с Россией в обход санкций.

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В список ограничений попадут разнообразные судоходные и торговые организации, которые предположительно участвовали в ремонте судов, на которые были наложены санкции, связанные с Министерством обороны России, а также оказывали поддержку в передаче "товаров двойного назначения".

Ранее Соединенные Штаты уже ввели санкции против 11 российских граждан в связи с их действиями в киберпространстве. Подробные основания для данных ограничений не были предоставлены Министерством финансов. Кроме того, помимо основных данных, в некоторых случаях указываются также сетевые псевдонимы и адреса электронной почты лиц, подвергшихся санкциям.