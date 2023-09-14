Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства США

Министерство Иностранных Дел России вынесло решение объявить двух сотрудников американского посольства персонами нон грата. Информация об их высылке была опубликована на официальном веб-сайте МИДа.

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Согласно этому решению, персонами нон грата признаны первый и второй секретари посольства Соединенных Штатов, чьи полные имена не разглашаются. Они обязаны покинуть территорию России в течение семи дней.

МИД России основывает свой шаг на том, что указанные лица занимались незаконной деятельностью, поддерживая связь с российским гражданином Р. Шоновым, который предположительно сотрудничал с иностранным государством. Это сотрудничество, как утверждает МИД, включало выполнение задач, направленных на нанесение ущерба национальной безопасности Российской Федерации.

Помимо этого, МИД России вызвал посла Соединенных Штатов в Москве, Линн Трейси, и сделал жесткий демарш, вручив официальную ноту, выражающую недовольство действиями Силлина и Бернстайна и считая их действия несовместимыми с дипломатическим статусом.