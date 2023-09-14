Лавров предупредил об опасных планах НАТО

В результате беседы с Таном Све, министр иностранных дел России, Сергей Лавров, выразил свою обеспокоенность по поводу четких намерений НАТО расширить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и внедрить свои нормы здесь. Он подчеркнул, что это представляет серьезную опасность. Ранее бывший американский офицер разведки морской пехоты, Скотт Риттер, выразил мнение о возможном распаде НАТО, отмечая, что альянс стал средством распространения влияния Вашингтона, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, который не имеет прямого отношения к безопасности в Европе.

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С другой стороны, в Соединенных Штатах объявили, что они не стремятся создавать эквивалент НАТО в Азии. Помощник американского президента по национальной безопасности, Джейк Салливан, подчеркнул, что США не планируют формировать официальный военный альянс, аналогичный НАТО, с Японией и Южной Кореей.