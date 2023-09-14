Япония заявила о продлении санкций против России

В ходе своей первой пресс-конференции после назначения на пост главы Министерства Иностранных Дел Японии, Ёко Камикава заявила о решении своей страны продолжить использование санкций в отношении России. Вместе с этим, она подчеркнула важность того, чтобы такие действия соответствовали национальным интересам Японии. Эти заявления, сообщенные агентством РИА Новости, подчеркивают, что, несмотря на наличие санкций, Япония и Россия, как соседи, сталкиваются с необходимостью сотрудничества в различных сферах, включая экономическую деятельность, такую как рыболовство, а также вопросы безопасности на море. Подход к таким вопросам должен, по мнению Камикавы, основываться на общих интересах, вписывающихся в рамки всей внешней политики Японии.

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Ранее, в августе, США, Япония и Южная Корея объявили о готовности координировать санкции в отношении России и уменьшать свою зависимость от российских энергетических ресурсов. Также, главы этих стран согласились продолжать поддерживать Украину, вводя "чувствительные санкции" против России.