В Сенате США призвали Байдена отказаться от участия в президентских выборах

Fox News сообщает, что сенатор от республиканской партии США, Митт Ромни, призывает президента Джо Байдена отказаться от планов участвовать в выборах президента в 2024 году. Ромни напоминает о том, что Джо Байден ранее поднимал тему своей роли как временной фигуры, которая должна обеспечить плавный переход к следующему поколению лидеров. "Пришло время начать этот переход", - отмечает Ромни.

реклама

Бывший президент США, Дональд Трамп, выразил свое мнение, заявив, что Байден не сможет дожить до предстоящих выборов в 2024 году, и подчеркнул, что текущий глава Белого дома уступает ему физически и умственно.

В начале февраля текущего года Джо Байден объявил о своих планах участвовать в выборах на пост президента в 2024 году, отметив, что возраст больше не должен быть преградой на пути к его цели. Однако он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.