Глава Еврокомиссии заявила о начале подготовки к расширению ЕС

Глава Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен, в своем выступлении перед Европейским парламентом в Страсбурге объявила о начале подготовки Еврокомиссии к возможному расширению Европейского союза (ЕС). Она подчеркнула неотложность задачи размышления о функционировании ключевых институтов ЕС, включая Европарламент и Еврокомиссию, а также о средствах обеспечения безопасности в современном мире, где стратегия сдерживания становится важнее прежнего. Фон дер Ляйен также отметила, что ЕС готов к адаптации своих договоров и конвенций для новых членов объединения и сообщила о начале анализа документов и институтов, которые требуют соответствующих изменений.

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Ранее госсекретарь по делам Европы во Франции, Лоранс Бун, призвала ЕС к активному расширению с целью противодействия растущему влиянию России в Европе. Она выразила опасение по поводу стремления Москвы ослабить Евросоюз и указала на утверждения, будто Россия лоббирует интересы других стран, чтобы они не присоединялись к ЕС. По ее мнению, важно, чтобы ЕС послал четкий сигнал этим странам.