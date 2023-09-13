Еврокомиссия предложила новый пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро

Еврокомиссия (ЕК) предложила новый пакет финансовой поддержки для Украины, который будет реализовываться в течение четырех лет и составлять 50 миллиардов евро. Эту информацию озвучила председатель ЕК, Урсула фон дер Ляйен, в заявлении, распространенном агентством РИА Новости.

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"Мы смотрим вперед и поэтому предлагаем финансовый пакет в размере 50 миллиардов евро, который будет распределен на протяжении четырех лет с целью поддержки инвестиций и проведения реформ. Это поможет Украине восстановиться и стать современной и процветающей страной в будущем", - подчеркнула она.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен также предложила продлить действие специального механизма предоставления убежища для украинских беженцев, находящихся на территории Европейского союза. Она подчеркнула, что с момента начала конфликта уже четыре миллиона украинцев нашли приют в ЕС, и их гостеприимство и поддержка остаются неизменными, так же как и в первые недели.