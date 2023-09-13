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Захарова: МИД России выразит демарш Британии из-за подготовки украинских ДРГ
МИД России выразит демарш Британии из-за подготовки диверсионных групп Украины

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В соответствии с дипломатическими принципами, Министерство иностранных дел России собирается выразить свое несогласие в связи с ситуацией, связанной с формированием диверсионных групп Украины и их подготовкой в Великобритании. В заявлении официального представителя российской дипломатии Марии Захаровой отмечается, что они намерены выразить абсолютное неодобрение таких действий и потребовать немедленного прекращения подобной деятельности. Эти дипломатические протесты будут направлены Великобритании в рамках усилий по мирному разрешению данной ситуации.

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Ранее Президент России Владимир Путин информировал о задержании нескольких украинских диверсантов сотрудниками Федеральной службы безопасности. Данные диверсанты признались, что их подготовили в Великобритании. Путин также высказал предположение о возможной независимости действий украинских спецслужб от их британских коллег, акцентируя важность ясности и ответственности в международных отношениях.

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22:26
Не, не, не...у России нет ни снарядов, ни ракет.))) Это передовые НАТОвские танки, САУ и прочее вооружение вечно пьяный русский мужик лопатой мочит и украденными украинскими унитазами.))) Да еще камня...
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DIP48
22:23
Каждая кастрюля мнит себя пупом земли и важной персоной.))) Отцы украинской демократии и особы приближенные к его высокоповажности.)))
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Кто-то еще пользуется проводами для передачи данных с телефона ? Давно уже все по вай фай данные на комп закидываются.
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Pilat2009
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