МИД России выразит демарш Британии из-за подготовки диверсионных групп Украины

В соответствии с дипломатическими принципами, Министерство иностранных дел России собирается выразить свое несогласие в связи с ситуацией, связанной с формированием диверсионных групп Украины и их подготовкой в Великобритании. В заявлении официального представителя российской дипломатии Марии Захаровой отмечается, что они намерены выразить абсолютное неодобрение таких действий и потребовать немедленного прекращения подобной деятельности. Эти дипломатические протесты будут направлены Великобритании в рамках усилий по мирному разрешению данной ситуации.

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Ранее Президент России Владимир Путин информировал о задержании нескольких украинских диверсантов сотрудниками Федеральной службы безопасности. Данные диверсанты признались, что их подготовили в Великобритании. Путин также высказал предположение о возможной независимости действий украинских спецслужб от их британских коллег, акцентируя важность ясности и ответственности в международных отношениях.