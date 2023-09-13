Захарова прокомментировала визит Ким Чен Ына в Россию и подчеркнула, что данный диалог приобретает особую актуальность и интенсивность в наши дни.

Активное развитие диалога между представителями Пхеньяна и Москвы на данный момент находится на передовых позициях в отношениях двух стран. Об этом было объявлено официальным представителем Министерства Иностранных Дел России, Марией Захаровой, как сообщает ТАСС.

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В интервью агентству Мария Захарова прокомментировала посещение лидером КНДР, Ким Чен Ыном, России и указала, что данный диалог приобретает особую актуальность и интенсивность в последние времена. Она также подчеркнула, что вопреки ограничениям, наблюдавшимся в предыдущие годы, взаимодействие между странами усиливается. Касаясь вопроса контактов с Северной Кореей, было сказано, что они активно развиваются и охватывают широкий спектр направлений.

В предшествующем комментарии она оценила подход украинского президента Владимира Зеленского, как изобретательный, и отметила, что Киев будет продолжать предлагать необычные и контрадикторные формулы в рамках урегулирования конфликта, приводя в пример так называемую "формулу мира" Зеленского.