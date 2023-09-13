Военкор из США рассказал об ударах ВСУ по Донецку

В интервью военного корреспондента из Соединенных Штатов, Патрика Ланкастера, было раскрыто, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выполняют боевые операции, в ходе которых наносят удары по гражданским объектам в городе Донецк. Эти действия охватывают различные районы Донецка и соседние деревни.

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Ланкастер также подчеркнул, что в период выборов в Украине наблюдался активный налет на Донецк и окружающие территории. Бомбардировки оказывают серьезное воздействие на мирное население, в результате чего возрастают потери и гуманитарные проблемы.

Кроме того, военный корреспондент отметил, что украинские вооруженные силы практически не продвинулись с начала конфликта и до сих пор удерживают почти те же самые позиции.

Стоит отметить, что росгвардейцы предоставили помощь раненым гражданам, пострадавшим от обстрела Донецка. Нанесение ударов ВСУ осуществлялось с применением реактивных систем залпового огня, что усиливает характер конфликта и его последствия для местного населения.