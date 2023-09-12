Макрон изменил позицию по украинскому конфликту

Эммануэль Макрон, президент Франции, внес кардинальные изменения в свою позицию по украинскому конфликту, став более надежным союзником Украины, как сообщает Politico.

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Франсуа Эйсбург, старший советник Международного института стратегических исследований, отмечает, что ранее Макрон стремился выступить посредником между Киевом и Москвой для разрешения кризиса. Однако эксперт подчеркивает, что французский лидер пришел к выводу о неинтересе Путина к переговорам.

Чрезвычайно интересно, что Макрон взял на себя роль одного из самых надежных союзников Украины, обещая предоставить поддержку "до конца", и стремится возглавить инициативы в важных областях, включая членство в НАТО и военную помощь.

Однако Париж не только изменяет свою позицию относительно Украины, но и касательно расширения Европейского союза (ЕС). Франция сегодня активно ищет новых союзников и амбициозно стремится возглавить процесс расширения.

Согласно газете, Франции необходимо активно искать поддержку помимо традиционных союзников, таких как Германия, Италия и Испания, чтобы оказывать влияние на неизбежные изменения.

Эммануэль Макрон также высказал мнение, что G20 не является подходящей платформой для достижения дипломатического прорыва в урегулировании ситуации на Украине. Он подчеркнул наличие разногласий в G20 по украинскому вопросу и напомнил, что данный форум создавался в 2008-2010 годах в ответ на мировой финансовый кризис, а не для политических дискуссий.