В США оценили возможность смягчения санкций против Ирана

Соединенные Штаты остаются непоколебимы в вопросе о сохранении санкций в отношении Ирана, даже несмотря на то, что Тегеран получил доступ к шести миллиардам долларов замороженных активов в рамках сделки по обмену заключенными. Эта информация была подтверждена представителем Государственного департамента США в разговоре с агентством РИА Новости.

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"Мы планируем сохранить санкции в отношении Ирана в силе и не снижать их уровень", - подчеркнул собеседник агентства. При этом отмечается, что Соединенные Штаты нацелены на продолжение борьбы с нарушениями прав человека со стороны иранских властей, активно противодействуют поддержке терроризма и стараются противодействовать дестабилизирующим действиям за границей, включая поддержку России в украинском конфликте.

Ранее информационное агентство Bloomberg докладывало о месяцах тайных дипломатических переговоров, которые привели к ослаблению американских санкций в отношении иранской нефти. Санкции, введенные администрацией бывшего президента США Дональда Трампа в ноябре 2018 года, запрещали другим странам импортировать иранскую нефть и угрожали вторичными санкциями.