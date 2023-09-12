В Турции назвали бесполезным давление по членству Швеции в НАТО. Решение по этому вопросу будет полностью зависеть от того, какие шаги предпримет кандидат.

Процесс одобрения членства Швеции в НАТО несет в себе неприемлемость и бесполезность попыток оказания давления на Турцию, утверждает высокопоставленный источник из администрации турецкого президента в разговоре с РИА Новости.

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Согласно его словам, Стокгольм до сих пор не выполнил все обязательства, и поэтому предпринимать какие-либо попытки оказания давления на Турцию в этом контексте считается бесперспективным. "Президент Эрдоган уже ясно выразил свое мнение относительно бесполезности подобных усилий," - подчеркнул он.

Собеседник агентства также добавил, что решение Турции по этому вопросу будет полностью зависеть от того, какие шаги предпримет Швеция для выполнения своих обязательств.

Ранее министр иностранных дел Швеции, Тобиас Бильстрем, выразил надежду на успешное ратифицирование членства в НАТО Турцией в октябре, когда турецкий парламент проведет необходимое голосование. Глава ведомства напомнил, что президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, на июльском саммите НАТО одобрил рассмотрение заявки Швеции на вступление в альянс парламентом в октябре.