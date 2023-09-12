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Боррель заявил, что ЕС не признает итоги выборов в Крыму и новых регионах России
Боррель прокомментировал выборы в новых регионах России

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Глава европейской дипломатии, Жозеп Боррель, категорически подчеркнул, что Европейский союз (ЕС) утверждает свою решительную позицию и не признает легитимность выборов, проходящих на территории Крыма и в новых регионах России. Эта декларация была предоставлена агентству RIA Novosti.

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"ЕС настаивает на том, что мы не только не признаем проведение так называемых выборов, но и категорически отвергаем результаты этих голосований как недействительные. Российские руководители и все лица, имеющие отношение к организации этих выборов, должны будут нести полную юридическую ответственность за свои незаконные действия," - подчеркнул выдающийся политик.

Кроме того, он добавил, что организаторы и участники данного голосования столкнутся с соответствующими юридическими последствиями.

Российский Институт Избирательных Прав (РИИП) выразил глубокое недовольство заявлением, сделанным действующим председателем ОБСЕ, главой Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и директором Бюро по Демократическим Институтам и Правам Человека ОБСЕ, касающимся выборов в новых субъектах Российской Федерации.

РИИП подчеркнул неприемлемость попыток "некоторых международных представителей превратить международное гуманитарное право в 'право сильных' и попытки заменить волю народа, лежащую в основе любого правительства, собственными политическими амбициями."

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#россия #новости
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