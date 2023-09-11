Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
Вучич: Сербия не подвергнется внешнему давлению по вопросу санкций против России
Вучич высказался о давлении по вопросу санкций против России

реклама

Президент Сербии, Александр Вучич, подчеркнул, что его страна абсолютно независима в вопросах формирования политики и принятия решений о введении или отмене санкций в отношении России. Это заявление было опубликовано на официальном веб-сайте главы государства.

реклама

Таким образом, Вучич прокомментировал высказывания премьер-министра непризнанного Косово, Альбина Курти, о невозможности разъединения Сербии и России без применения давления. В своих высказываниях он акцентировал внимание на том, что, в отличие от Косово, Сербия является полностью суверенным государством и сама принимает решения о введении ограничений.

"Меня поражает, как некоторые могут считать, что они имеют право призывать сторонние страны использовать меры против суверенного государства, особенно когда это противоречит уставу ООН и нарушает принцип территориальной целостности", — выразил свое недоумение Вучич, обсуждая внешнее давление в вопросе санкций.

Ранее, Вучич выразил свою позицию, требуя удалить из Афинской декларации пункт о санкциях против России. Результаты саммита, на котором был принят данный документ, вызвали недовольство со стороны Сербии из-за включенных в него нескольких пунктов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #новости #россия 2023
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испытание «Кинжала» на Су-34 опровергнуто, с бомбардировщика запускали УМПК с ФАБ-1500
6
В Сети появились кадры очередного уничтоженного на Украине американского БТР Stryker
3
Минные поля глубиной на 500 метров от переднего края стали сюрпризом для ВСУ
2
Т-14 «Армата» снова решено доработать – танки обещают пустить в серию после небольшой модернизации
19
Морская авиация ВКС предотвратила высадку спецназа ВСУ в Крыму и унитожила три катера с 36 бойцами
6
Аккумуляторный блок Apple MagSafe даст возможность заряжать сразу несколько устройств одновременно
+
Медведев: Не хочу накликать, но США дождутся, что террористы повторят свою атаку в стиле «9/11»
11
Российская авиация уничтожила следовавшие в направлении Крыма катера ВСУ с десантными группами
+
Новый дрон-камикадзе "Скальпель" скоро будет запущен в серийное производство
4
В соседней галактике обнаружена сверхмассивная черная дыра, пожирающая звезду, похожую на Солнце
1
NVIDIA поможет индийской компании Tata Group развернуть в стране масштабную ИИ-платформу
+
Steam заблокировал учетную запись с $20 тыс.
13
Зеленский заявил, что ощущает неискренность в словах Запада о вечной поддержке Украины
2
"Учатся на своих ошибках" - в сети появились фото быстровозводимых укрытий от БПЛА для самолётов
+
Искусственный интеллект спрогнозировал цену Ethereum на 30 сентября
1
Парламент Британии заявил об отсутствии у ВВС резервов для войны с Россией
1
Для Starfield анонсирован HD Reworked Project
+
Что означают "секретные" коды, отправляемые по WhatsApp: 1543, 1122…
3
Британские эксперты признали уничтожение Challenger 2 на Украине
+
The Wall Street Journal: Россия может обменять Навального
+

Популярные статьи

Как я познал божественную оптимизацию Starfield
39
Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд
15
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
168
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
32
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
15
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
13
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
16
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
23
Учимся правильно использовать Furmark
12
После того как Россия уничтожила множество западных танков, Пентагон отменил модернизацию Abrams
6

Сейчас обсуждают

Razorvashka
22:48
Как обойти AVX2?
Еврокомиссия призвала страны ЕС не изымать личные вещи россиян, въезжающих на территорию союза
Пинаю даунов
22:35
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
Игорь Зотов
22:29
Что это было?
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
Станислав Лукашев
22:26
на морде крутилками регулируется, задние и верхние переключателем специальным
Обзор материнской платы ASRock X58 Extreme3
CTyDeHT
22:24
а еще в том году 3070 стоила 100-150, 3080 могла все 200
Несмотря на отсутствие спроса со стороны майнеров, цены на видеокарты продолжают расти
Philipp Seven
22:19
Это как с Эпплом: они свою клавиатуру «бабочку» несколько поколений все мучили и мучили, а она все заедала у людей и заедала. В итоге плюнули и вернулись на привычные ножницы. Жаль конечно, так как ба...
FSP заменит 12VHPWR на более продуманный разъём в новых блоках питания 2023 года
Obscury
22:18
Ну подумаешь одна буква КНР, КНДР. Какая разница Пекин, Пхеньян.
Бронепробиваемость ПТРК «Корнет» поразила китайских генералов
Алексей Ломакин
22:17
Мда.Специально делают покупайте новых компов.
В Windows 11 нашли странный баг, ускоряющий работу «Проводника» во много раз
Пётр Васильев
22:09
Расшифруй, плиз
Несмотря на отсутствие спроса со стороны майнеров, цены на видеокарты продолжают расти
REY_B_
22:09
Куда начальство направило, там и гадит.
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем