Вучич высказался о давлении по вопросу санкций против России

Президент Сербии, Александр Вучич, подчеркнул, что его страна абсолютно независима в вопросах формирования политики и принятия решений о введении или отмене санкций в отношении России. Это заявление было опубликовано на официальном веб-сайте главы государства.

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Таким образом, Вучич прокомментировал высказывания премьер-министра непризнанного Косово, Альбина Курти, о невозможности разъединения Сербии и России без применения давления. В своих высказываниях он акцентировал внимание на том, что, в отличие от Косово, Сербия является полностью суверенным государством и сама принимает решения о введении ограничений.

"Меня поражает, как некоторые могут считать, что они имеют право призывать сторонние страны использовать меры против суверенного государства, особенно когда это противоречит уставу ООН и нарушает принцип территориальной целостности", — выразил свое недоумение Вучич, обсуждая внешнее давление в вопросе санкций.

Ранее, Вучич выразил свою позицию, требуя удалить из Афинской декларации пункт о санкциях против России. Результаты саммита, на котором был принят данный документ, вызвали недовольство со стороны Сербии из-за включенных в него нескольких пунктов.