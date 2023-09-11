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На Западе среди закулисных обсуждений более скептически оценивают контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), чем это может показаться на публике, как сообщает немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на высказывания официальных лиц и военных.
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"Последние доклады из Украины о том, что украинские солдаты успешно прорвали первую линию обороны российских сил на одном из участков фронта, также вызвали умеренный оптимизм на западе," - отмечают в издании, дополняя, что дипломаты признают тактические успехи ВСУ, но в то же время они не видят возможности радикального изменения хода конфликта.
Журналисты Handelsblatt акцентируют внимание на том, что высказывания официальных лиц и военных, с которыми они беседовали анонимно, не совпадают с официальными заявлениями, предназначенными для широкой публики. По их мнению, разочарование в нынешней ситуации увеличивается как среди украинского населения, так и среди международных партнеров.