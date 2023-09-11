В кулуарах на Западе пессимистично высказались о контрнаступлении ВСУ

На Западе среди закулисных обсуждений более скептически оценивают контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), чем это может показаться на публике, как сообщает немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на высказывания официальных лиц и военных.

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"Последние доклады из Украины о том, что украинские солдаты успешно прорвали первую линию обороны российских сил на одном из участков фронта, также вызвали умеренный оптимизм на западе," - отмечают в издании, дополняя, что дипломаты признают тактические успехи ВСУ, но в то же время они не видят возможности радикального изменения хода конфликта.

Журналисты Handelsblatt акцентируют внимание на том, что высказывания официальных лиц и военных, с которыми они беседовали анонимно, не совпадают с официальными заявлениями, предназначенными для широкой публики. По их мнению, разочарование в нынешней ситуации увеличивается как среди украинского населения, так и среди международных партнеров.