Во Франции признали хорошую подготовку России к контрнаступлению ВСУ

Глава МИД Франции, Катрин Колонна, признала, что Россия тщательно подготовилась к возможному контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ), согласно информации, предоставленной радиостанцией RMC.

реклама

"Президент Украины, Владимир Зеленский, подчеркнул, что данная ситуация осложнена из-за высокой готовности России и наличия нескольких оборонительных линий, между которыми размещены минные поля. Контрнаступление продолжается, но оказывается более сложным, чем ожидали украинцы", - отметила она.

Франция также решила увеличить военную помощь Украине, предоставив артиллерию, боеприпасы и рассмотрев вопрос о ремонте уже предоставленной военной техники, добавила министр.

Более того, Франция активно работает над двусторонним соглашением о безопасности с Украиной и надеется завершить его к концу текущего года.

Ранее власти Франции заметили, что регулирование конфликта на Украине в рамках G20 оказалось невозможным из-за разногласий между участниками по данному вопросу, подчеркнул президент Эммануэль Макрон.