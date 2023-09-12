Обещавший позвать Путина на G20 президент Бразилии задумался об ордере МУС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который планировал пригласить российского лидера Владимира Путина на предстоящий саммит G20, столкнулся с возможностью вынесения ордера Международным уголовным судом (МУС) на его задержание. Это оглашение сделано бразильским информационным порталом G1.Globo.

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Глава государства, утверждавший, что визит Путина в Бразилию будет безопасным, добавил, что окончательное решение о возможной арестации Путина будет принимать судебная система, а не правительство или парламент.

Отвечая на вопрос о возможном выводе Бразилии из МУС, Лула заявил, что ему необходимо более подробно изучить содержание соглашения. Политик также подчеркнул, что в рамках этого судебного процесса не участвуют такие страны, как Россия и США.

"Я даже не знал о существовании этого трибунала. Я хочу разобраться, что побудило Бразилию подписать это соглашение. Это единственное, что меня интересует", - заявил президент Бразилии.

Лула также выразил надежду на разрешение конфликта на Украине к ноябрю 2024 года, когда состоится саммит G20 в Бразилии.

Ранее стало известно, что бразильский лидер намеревается посетить Москву в 2024 году для участия в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Политик также выразил надежду на визит российского коллеги на саммит G20 в Бразилии.

"Он получит официальное приглашение", - заверил лидер Бразилии, выражая надежду на мирное настроение на саммите G20. Кроме того, он подчеркнул, что "Путин может спокойно посещать Бразилию".