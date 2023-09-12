Об этом информирует Financial Times

На учениях будет осуществлено от 500 до 700 воздушных боевых вылетов, задействовано более 50 кораблей и привлечено примерно 41 тысяча военных. Учения запланированы на территории Германии, Польши и стран Балтии, и они будут проводиться в феврале и марте. Это станет частью новой стратегии обучения, в соответствии с которой альянс будет организовывать два крупных мероприятия в год.

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Целью учений является моделирование потенциальных действий на восточноевропейском театре военных действий. Кроме того, участие в маневрах примет Швеция, что увеличит общее число участвующих стран до 32.

Ранее командование армии США в Европе и Африке раскрыло подробности предстоящих военных учений с Вооруженными силами Армении под названием "Eagle Partner 2023". Известно, что США отправят на учения около 85 военнослужащих, в то время как Армения выделит 175 солдат.