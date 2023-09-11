В США заявили о проблемах с набором в армию

Американская армия столкнулась с серьезными проблемами в наборе новых солдат, как подробно описано в материале «Известия».

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Как отмечается, экс-министр сухопутных войск США, Бретт Великович, предупреждал об этих трудностях уже с начала 2022 года. Он подчеркнул, что 71 процент из 34 миллионов кандидатов не соответствовали стандартам приема в армию. Это связано с различными факторами, такими как наркотическая зависимость, ожирение, проблемы здоровья и привлечение к преступной деятельности.

Кроме того, бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, утверждает, что для многих американцев армейская служба утратила свой статус и привлекательность. Согласно его мнению, в армии США проблемы связаны с назначением неподходящих кандидатов на ключевые должности и поощрением солдат за несвязанные с их профессиональной деятельностью достижения.

Член палаты представителей от Флориды, республиканец Майкл Уолтц, связывает эти проблемы с администрацией президента США Джо Байдена. Он указывает, что политизация армии привела к увеличению бюрократии, что отвлекает военных от их основных обязанностей.

Ранее, в статье The Wall Street Journal, отмечалось, что дети военных в США не проявляют интереса к службе в армии из-за низкой престижности этой профессии.