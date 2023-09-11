Захарова назвала актом дискриминации недопуск журналистки из РФ к Макрону, рассмотрев инцидент как проявление расизма и агрессивного национализма.

Франция столкнулась с обвинениями в дискриминации, не разрешив журналистке из России, Екатерине Надольской, присутствовать на пресс-конференции французского лидера Эммануэля Макрона, которая проходила в рамках саммита G20. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, выразила свое недовольство этим инцидентом в своем Telegram-канале.

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Дополнительно, пресс-служба Макрона предприняла попытку конфисковать телефон журналистки информационного портала Russia News, как отметила Захарова. Она подчеркнула, что данный инцидент рассматривается как проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку он базируется на акте дискриминации по национальному признаку.

По предварительной информации, инцидент произошёл в комнате ожидания, где журналисты готовились к пресс-конференциям главы Франции и президента Турции, Реджепа Тайипа Эрдогана. Главный редактор Russia News, Екатерина Надольская, не была допущена к выступлению Макрона, поскольку охранник запросил сведения о ее гражданстве и отказал в доступе после установки того, что она гражданка России. Надольская обратилась к охраннику с просьбой объяснить причины отказа, на что получила ответ: "Вы сами знаете почему".