Турция попросит ООН направить России письмо по зерновой сделке

Анкара выразила намерение обратиться к Организации Объединенных Наций с просьбой направить дополнительное письмо Российской Федерации, касающееся сделки о поставках зерна. Это было объявлено Президентом Турции, Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе пресс-конференции, прошедшей после саммита G20. Запись этой конференции доступна на официальной странице главы турецкого государства в социальной сети X (представляющей бывший Twitter).

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"Ранее Генеральный секретарь ООН, Антониу Гутерриш, уже направил письмо российской стороне. С нашей стороны возникла необходимость отправить второе письмо, которое будет служить дополнением к первому. В нем будет акцент на вопросах страхования и использования системы SWIFT, что может придать новый импульс нашему обсуждению. Мы будем внимательно следить за этой динамикой", - подчеркнул турецкий лидер.

Президент Эрдоган также выразил надежду на возобновление сделки по поставкам зерна.

Ранее лидеры стран "Большой двадцатки" высказали призыв к строгому соблюдению условий сделки о поставках зерна, чтобы обеспечить бесперебойные поставки продовольствия и удобрений из России и Украины.