В США удивились поведению ВСУ перед наступлением

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, Ларри Джонсон, в интервью YouTube-каналу "Dialogue Works", поделился своим удивлением по поводу выбранной тактики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в контексте российской линии обороны. Его удивило отсутствие попыток атаки со стороны украинских войск во время подготовки и укрепления российских оборонительных позиций.

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Ларри Джонсон подчеркнул, что Россия не скрывала своих строительных работ, включая возведение бетонных укреплений, рытье окопов и создание так называемых "зубов дракона" в земле. Однако лишь недавно ВСУ столкнулись с трудностью прорыва даже первой линии обороны.

Ранее Ларри Джонсон выразил обеспокоенность ложной информацией, поступающей из Вашингтона, относительно успехов контрнаступления ВСУ, подчеркивая недопонимание американской столицей стратегии обороны, применяемой Москвой.