В ФБР высказались об угрозе российской разведки для США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США, Кристофер Рей, озвучил тревожные выводы о деятельности российских разведывательных служб на территории Соединенных Штатов, признавая, что они продолжают представлять серьезную угрозу для страны. Эту информацию он предоставил в ходе беседы с The Hill.

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Рей подчеркнул, что традиционные методы контрразведки, применяемые Россией, остаются актуальными, и ФБР активно трудится над блокированием, предотвращением и противодействием им.

Кроме того, глава ФБР выразил уверенность в том, что Соединенным Штатам удалось добиться значительных успехов в области обеспечения национальной безопасности, считая последние несколько лет периодом позитивных и успешных действий в этой сфере.

Однако бывший сотрудник разведывательных служб США, Скотт Риттер, выразил сомнения относительно заявлений директора Центральной разведывательной службы (ЦРУ) Уильяма Бернса о успешной работе американских агентов в России. По мнению Риттера, российская сторона обладает информацией о действиях американских шпионов и, возможно, сможет скомпрометировать их операции.