Маск говорил с послом России в США перед отключением Starlink для ВСУ

Илон Маск, известный американский предприниматель, в 2022 году принял стратегическое решение ограничить доступ Вооруженных сил Украины к спутниковой связи через Starlink, несмотря на изначальные намерения предоставить эту возможность. Это решение было принято после инцидента, который связали с попыткой Украины атаковать российский флот, базирующийся в Севастополе, Крым, осенью 2022 года. Атака предполагала использование беспилотных подводных аппаратов, наведенных с использованием Starlink и оборудованных взрывчаткой.

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Илон Маск обсудил возможные последствия такой агрессии с послом России в США, Анатолием Антоновым. Согласно автору биографии бизнесмена Уолтеру Айзексону, Маск провел это обсуждение не непосредственно с президентом России, Владимиром Путиным, а через посла. Посол предупредил Маска о возможных ядерных ответных мерах со стороны России в случае атаки Украины на Крым.

Под воздействием этого обсуждения и после внимательного анализа ситуации, Маск решил ограничить доступ к Starlink в районе побережья Крыма. Он пришел к выводу, что использование этой технологии для военных целей может иметь серьезные геополитические последствия. Фактически, беспилотные подводные аппараты Украины потеряли связь и не причинили вреда российскому флоту в Севастополе.

Следует отметить, что Илон Маск опровергает информацию, представленную в биографии, утверждая, что система Starlink в указанный период просто не была активирована в регионе побережья Крыма. Он также подчеркивает, что выполнение запроса Украины на активацию Starlink могло привести к эскалации конфликта и вовлечению его компании, SpaceX, в военные действия.